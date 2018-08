Zoek het uit! - Waar komt de naam Boerma’s brug vandaan?

Odoornerveen heeft drie bruggen. Aan de rand van het dorp ligt Boerma’s brug, maar hoe komt die brug aan zijn naam? Ik ga op pad met oud-inwoner Bettie Kuipers. Zij weet me te vertellen dat Boerma’s brug oorspronkelijk zo’n vijftig meter verderop lag, tegenover de brugwachterswoning.

De woning staat er nog, maar de originele brug, die rond 1935 werd gebouwd, is afgebroken en een stukje verderop weer opgebouwd. "De oude brug was een echte ophaalbrug, dat was wel echt een heel mooie", vertelt Bettie ons. Boerma's brug is vernoemd naar de eerste brugwachter, meneer Boerma. Hij woonde vanaf 1935 in de brugwachterswoning en was tien jaar in dienst. "Hij was op dat moment degene waar de schippers bij langskwamen. Ze noemden het toen Boerma's brug en dat is altijd zo gebleven. Begin jaren '80 is hier in Odoornerveen een bruggenfeest geweest en heeft deze brug ook officieel de naam Boerma's brug gekregen."