Nieuw leven voor sterk verwaarloosd bijenpark Emmermeer

Het bijenpark in Emmermeer leeft weer. Jarenlang gebeurde er weinig tot niets, maar nu zijn er weer zeven actieve imkers te vinden.

Geschreven door Janet Oortwijn

Hobby-imker en parkbeheerder Henk Hilbolling nam daarvoor het initiatief. "Ik was hier vroeger altijd samen met andere imkers, maar die zijn helaas overleden", vertelt hij. "Het park was sterk verwaarloosd."



Opscheppen

Hilbolling liep de afgelopen 2,5 jaar alleen rond bij het parkje. "Toen ben ik naar de gemeente gegaan. Die wilde het wel opknappen, maar niet voor mij alleen. Ik moest er andere imkers bij zoeken."



En zo geschiedde, want inmiddels zijn er zeven hobby-imkers actief in het bosrijke park. "Een halfjaar geleden kenden wij elkaar nog niet. Nu gaan we goed met elkaar om en onderling scheppen we ook wel op over onze bijen", lacht Hilbolling.



De imkers hebben gezamenlijk het park opgeruimd. "Ik schrok toen ik hier kwam", zegt Jan Hadder van de gemeente Emmen. "Allemaal vervallen schuurtjes van de overleden imkers, ook met asbest."



Gemeente en wijkvereniging

De gemeente Emmen heeft afvalcontainers beschikbaar gesteld en verzorgt het snoeiwerk. "Anders kunnen de bijen niet mooi hoog uitvliegen."



De wijkvereniging Emmermeer heeft onder meer voor een gloednieuw hekwerk en voor het bord bij de ingang gezorgd. "Heel mooi dat dit initiatief genomen is", zegt Nico Lander. "Het is een belangrijk dat de hobby-imkers in hun eigen wijk terecht kunnen."