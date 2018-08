Deel dit artikel:











An de kuier: een lange tocht door het Scharreveld Een lange wandeling door het Holtherzand (foto:Free Nature Images/Hans Dekker)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag is het tijd voor een lange wandeltocht met Marketing Drenthe en gaan we naar het Hotlherzand en Scharreveld.

Waar: Scharreveld

Vertrekpunt: Brink 9 in Assen

Afstand: 17 kilometer

Route: klik hier



Het Hotlherzand is een onderdeel van het Scharreveld. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw lagen hier heidevelden die werden beheerd door verschillende schaapskuddes. In de jaren '50 werd begonnen om het land te ontginnen.



Dat gebeurde niet in het hele Scharreveld. Sommige stukjes waren vanwege de slechte kwaliteit van de grond de moeite niet waard. Eén daarvan is het Holtherzand.



