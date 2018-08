Deel dit artikel:











Op fietse: vogels zoeken in het Fochteloërveen Het Fochteloërveen is één van de laatste hoogveengebieden van Europa (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we met Natuurmonumenten over het Fochteloërveen.

Waar: Fochteloërveen

Vertrekpunt: Parkeerplaats Gevangenismuseum

Afstand: 30 kilometer

Route: klik hier



Het Fochteloërveen is één van de laatste hoogveengebieden van Europa. Je vindt er een uitgestrekt landschap met bijzondere veenplanten en veel vogelsoorten, waaronder de kraanvogel.



De fietsroute van vandaag gaat langs uitkijktorens waar je een goed uitzicht over het gebied hebt en vanaf waar je de verschillende soorten vogels goed kunt vinden.



