An de kuier: wandelen door een oud turfgebied Vandaag wandelen we over het Dwingelderveld (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Staatsbosbeheer door het bos van Spier in het Dwingelderveld.

Waar: Dwingelderveld

Vertrekpunt: Natuurpoort Spier, Oude Postweg 12 in Spier

Afstand: 4,4 kilometer

Route: klik hier



De wandeling van vandaag gaat door het bos bij Spier, een bos dat vanaf 1925 is aangeplant in het Dwingelderveld. De wandeling gaat richting hte Witteveen. Onderweg kom je door een gebied waar vroeger turf werd gestoken.



