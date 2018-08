Zoek het uit! - Hoe heette het kanaal Coevorden-Zwinderen vroeger?

Tussen Geesbrug en Zwinderen ligt het kanaal Coevorden-Zwinderen. Aan het begin van het kanaal, net buiten Geesbrug, ligt een vaste brug. Daardoor is het kanaal niet meer bevaarbaar. Vroeger lag er een ophaalbrug. Haaks op het kanaal Coevorden-Zwinderen ligt de Verlengde Hoogeveensche vaart.

Voorzitter Lucas Zwaan van de Historische Vereniging Klenckerheugte vertelt ons van alles over het kanaal. "Het is in de jaren '30 opgeleverd en is gemaakt voor het afvoer van water en het ophogen van water. Dat moest ervoor zorgen dat Coevorden niet onder water liep."De aanleg van het kanaal duurde zo'n vijftien jaar. "En dat heeft heel wat voeten in aarde gehad", vertelt Zwaan. "Het kostte toen anderhalf miljoen gulden, dat was voor die tijd heel veel geld. Dat was inclusief zeven bruggen en twee sluizen."Maar vroeger heette het kanaal anders. Zwaan weet het nog. "Ja, dit was vroeger het Jan Wieringa kanaal, vernoemd naar de architect die het ontworpen heeft. Niet alleen het kanaal, maar ook het gebied met de boerderijen eromheen. Het kanaal zelf is ontgonnen door de 'DUW', zo noemden wij dat. Door mensen die geen werk hadden, daar werd subsidie voor gegeven door de overheid."Het kanaal is dus vernoemd, maar later heeft het een nieuwe naam gekregen. Over de reden tast Zwaan in het duister. "Ik weet het niet, dus dat zouden we nog eens kunnen uitzoeken. Hij heeft in ieder geval niets verkeerd gedaan, hij heeft er juist iets heel moois van gemaakt."