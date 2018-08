Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











An de kuier: een tocht in het spoor van de Trechterbekers De laatste wandeling van de zomervakantie gaat door het Sleenerzand (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag is het alweer tijd voor de laatste wandeling van de zomermaanden. We gaan met Staatsbosbeheer naar het Sleenerzand.

Waar: Sleenerzand

Vertrekpunt: infopaneel Schapendijk, Schapendijk 5 in Schoonoord

Afstand: 5,2 kilometer

Route: klik hier



Het Sleenerzand kent een rijke geschiedenis. Toen de eerste mensen zich in het gebied vestigden was het nog een oerwoud. De eerste bewoners werden Trechterbekers genoemd, vernoemd naar het aardewerk wat ze maakten.



De Trechterbekers bouwden in het gebied veel hunebedden, waaronder De Papeloze Kerk. Het is een mega-exemplaar met een deksteen van 25.000 kilo.



In het gebied vind je ook de Galgenberg, waarin 3.500 jaar geleden de hoofdman van het Sleenerzand werd begraven. Rond zijn grafheuvel werd een palenkrans opgericht, ten teken dat de dode met rust gelaten moest worden.



Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur. Het Sleenerzand kent een rijke geschiedenis. Toen de eerste mensen zich in het gebied vestigden was het nog een oerwoud. De eerste bewoners werden Trechterbekers genoemd, vernoemd naar het aardewerk wat ze maakten.De Trechterbekers bouwden in het gebied veel hunebedden, waaronder De Papeloze Kerk. Het is een mega-exemplaar met een deksteen van 25.000 kilo.In het gebied vind je ook de Galgenberg, waarin 3.500 jaar geleden de hoofdman van het Sleenerzand werd begraven. Rond zijn grafheuvel werd een palenkrans opgericht, ten teken dat de dode met rust gelaten moest worden.