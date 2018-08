Deel dit artikel:











'Lekker laat op bed, een beetje klieren, dat is wel leuk!' Een recordaantal kinderen doet mee aan het sport- en cultuurkamp (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers) Bij Het Activum in Hoogeveen doen de kinderen twaalf verschillende activiteiten (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers) Polsstokverspringen is een van de onderdelen vandaag (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Naar de camping in Zuid-Frankrijk, zonnen op de Canarische Eilanden of met een cruise naar Amerika. Er zijn mensen die het elk jaar doen, terwijl anderen er alleen maar van kunnen dromen. Zoals kinderen uit gezinnen die in financieel zwaar weer zitten.

Geschreven door Erwin Kikkers

Op vakantie gaan zit er voor hen niet in. In Hoogeveen, De Wolden en Westerveld hebben ze daar wat op bedacht: zij bieden deze kinderen een week vakantie aan. Gratis en voor niks.



Sport en cultuur

Voor de zevende keer houden de drie gemeenten dit zogenoemde sport- en cultuurkamp. Ieder jaar wordt het gehouden ergens in die gemeenten, dit jaar in Hoogeveen.



Overdag staan verschillende sporten op het programma. Maar er zijn ook workshops, theater en een spelletje bingo hoort er ook bij.



Met overnachting

De zeventig kinderen, een recordaantal, slapen de hele week in sportcomplex Het Activum. Luchtbed op de grond en een slaapzak om lekker in te kruipen. "Het is leuk om te sporten. En met elkaar te slapen en te eten", vindt Quintin, een van de kinderen op het kamp.



De kinderen hebben het goed naar hun zin op deze sportieve dinsdag. In de ochtend doen ze twaalf verschillende atletiekonderdelen. 's Middags gaan ze naar het zwembad. "Je doet hier allemaal leuke dingen. Gezellig, lekker slapen, lekker laat op bed, beetje klieren, dus dat is wel leuk!", zegt Franky.



Blijft bij

Begeleider Frank Schuurman kan dat alleen maar beamen. "De kinderen hebben echt een hele leuke week. Je merkt ook, als je ze later nog weer eens tegenkomt in de stad of op school, dat ze het er altijd nog over hebben. Het blijft ze echt bij."