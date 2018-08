Deel dit artikel:











Gaslek door werkzaamheden in Gasselternijveen De brandweer staat stand-by (foto: Persbureau Meter) Het gaslek ontstond door werkzaamheden (foto: Persbureau Meter)

Aan de Vogelshemweg in Gasselternijveen is een gaslek ontstaan. Het lek is veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

De brandweerkorpsen van zowel Gasselternijveen als Gieten werden opgetrommeld. Omdat de brandweerlieden weinig kunnen doen staan ze stand-by tot netbeheerder Enexis het probleem heeft opgelost.



Hoe lang het gaat duren voor het lek gedicht is, is niet bekend.