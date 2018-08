Wedstrijd FC Emmen tegen PEC wordt verplaatst

De wedstrijd tegen PEC is verzet op verzoek van Vitesse. (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - De wedstrijd die FC Emmen volgende maand speelt tegen PEC Zwolle is verplaatst. Die wordt nu op zondagmiddag 23 september gespeeld.

De wedstrijd stond gepland voor de zaterdag ervoor. De wijziging heeft te maken met een verzoek van Vitesse. De Arnhemse club wil graag het thuisduel tegen ADO Den Haag op zaterdag afwerken.De eerstvolgende wedstrijd van FC Emmen is tegen Ajax. De wedstrijd in Amsterdam begint aanstaande zaterdagavond om half zeven. Scheidsrechter is Bas Nijhuis.