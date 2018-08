Hoofdverdachten crystal meth-lab Zuidlaren blijven vastzitten

Twee mannen die worden verdacht van het maken van de drug crystal meth in een loods in Zuidlaren blijven vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

Een 64-jarige man uit Emmen en een 40-jarige Vietnamees zonder vaste woon- of verblijfplaats werden op 6 april opgepakt in de loods aan het Bolwerk in Zuidlaren. Daarin vond de politie een productieruimte voor de synthetische drug. Ook werden vaten met in totaal 2,9 kilo crystal meth gevonden.In de loods werden ook een 34-jarige man zonder vast adres en drie vrouwen (38 tot 63 jaar) uit Groningen aangehouden. Zij zijn kort na hun arrestaties vrijgelaten, maar worden nog wel verdacht.De zaak tegen de zes verdachten kan nog niet behandeld worden, omdat drie onderzoeksrapporten nog niet klaar zijn. Omdat er nog geen datum voor de rechtszaak bekend is, vinden de advocaten van de Emmenaar en de Vietnamees dat hun cliënten ook vrijgelaten moeten worden. De rechtbank vindt de verdenkingen te ernstig om ze te laten gaan, bleek tijdens een pro-formazitting.De Vietnamees heeft tot nu toe gezwegen. De Emmenaar ontkent dat hij betrokken is bij het maken de crystal meth. In de loods werd ook een ruimte met 10.000 hennepstekken en 300 volwassen planten gevonden. Daarover heeft de 64-jarige verdachte verklaard dat hij ze wel eens water gaf. In ruil mocht hij in een andere ruimte van de loods meubels bewerken, zei hij tijdens een eerdere zitting bij de rechtbank in juni.Hij heeft een hekel aan harddrugs, vertelde hij destijds. De officier van justitie noemde het dinsdag opvallend dat in zijn huis in Emmen een map met recepten voor het maken van chemische drugs en ook een chemische substantie werd gevonden. Dat hij vast blijft zitten heeft er ook mee te maken dat de man in 2001 ook al eens is veroordeeld voor een drugsdelict.Zijn advocaat Fabian Siccama gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank. Hij zei dat zijn cliënt het erg zwaar heeft in de gevangenis. Dat komt onder meer omdat hij suikerziekte en een longziekte heeft. Ook heeft hij volgens Siccama een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) overgehouden aan een eerdere gevangenisstraf in Duitsland.