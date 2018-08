Deel dit artikel:











Wisselende kwaliteit aardappels bij start campagne Avebe De eerste zetmeelaardappels zijn vandaag afgeleverd bij Avebe in Gasselternijveen. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe) Aardappels op het land van Erik Huizing in Buinerveen.

Bij de vestiging van Avebe in Gasselternijveen zijn vandaag de eerste zetmeelaardappels weer binnen gebracht. Na een groeiseizoen van uitersten is met spanning uitgekeken naar de eerste aanvoer. "Voor conclusies is het nog veel te vroeg", zegt Marieke Kanon van Avebe.

Geschreven door Steven Stegen

Akkerbouwer Erik Huizing denkt dat ook. Hij is begonnen te rooien op een perceel bij Buinerveen. Als hij een stam uit de grond trekt ziet hij aardappels die normaal van grootte zijn. "Ze zien er zeker niet gek uit. Maar vergeet niet dat dit een vrij nat perceel is. Het is niet representatief, ik ken ook slechtere voorbeelden."



Wisselend beeld

Bij de fabriek van Avebe is het beeld ook wisselend. "Het hangt erg af van de locatie waar de aardappels zijn geteeld, was het op lichtere zandgrond of op veen? In het laatste geval zit er toch wat meer vocht in de bodem. Maar ook speelt een rol of boeren mochten en konden beregenen", zegt Kanon.



De woordvoerder van Avebe wil nog niet van een rampjaar spreken. "Maar dat het een uitdagend seizoen was is wel duidelijk. Het begon met wateroverlast en daarna werd het heet en droog. En nu is het hopen dat er niet ineens veel regen komt, want dan bestaat het gevaar voor doorwas. Dan groeien er nieuwe aardappelen uit de ouden."



Kanon gaat er wel van uit dat Avebe minder zetmeel en eiwit uit de aangevoerde aardappels kan halen. Of dat financiële gevolgen gaat hebben voor de boeren is nog onduidelijk.