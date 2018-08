Deel dit artikel:











Advocaat: Oplichtersduo wil geen rechtszaak tegen hotel Marcant De foto die de hotelier uit Tubbergen op Facebook plaatste (foto: Hotel Marcant)

Het van oplichting verdachte duo Jan V. en Jolanda H. wil geen rechtszaak tegen een horecaondernemer uit Tubbergen. Dat die zaak er wel komt, is een initiatief van de Bond van Wetsovertreders en niet van hen.

Geschreven door Annemiek Meijer

“Zij staan er helemaal niet achter”, zegt de advocaat van het duo uit Emmen.



Schadevergoeding

De Bond van Wetsovertreders maakte afgelopen weekend bekend dat ze namens het duo een rechtszaak aanspant tegen de eigenaar van Hotel Marcant in Tubbergen. Nadat Jan V. (62) en Jolanda H. (53) in juni een week in zijn hotel sliepen, vertrokken ze zonder te betalen. De horecaondernemer plaatste onlangs een foto van de twee op Facebook, waarop meer gedupeerde eigenaren van hotels en B&B’s zich meldden.



Volgens de bond had de hoteleigenaar uit Tubbergen nooit een ongeblurde foto online mogen zetten en heeft het stel recht op 2.500 euro schadevergoeding. Met de gang naar de rechter wekt de Bond van Wetsovertreders de indruk dat ze handelt in het belang van het Jan V. en Jolanda H. De twee zijn daar volgens de advocaat boos over.



Langer vast

Het duo, dat eerder al tot forse straffen is veroordeeld voor oplichting, gaf zichzelf afgelopen donderdag aan bij de politie in Assen. De rechter-commissaris bepaalde gisteren dat de twee veertien dagen langer in voorarrest blijven.



Ze logeerden en aten de afgelopen tijd in hotels en Bed & Breakfasts in onder meer Borger, Loon en Meppel. Ze gebruikten valse namen en vertrokken steeds zonder te betalen. De advocaat van Jan V. en Jolanda H. wil inhoudelijk niks over de zaak kwijt.



Bond van Wetsovertreders

"Ze zijn kennelijk van gedachten veranderd", reageert de Bond van Wetsovertreders desgevraagd op het bericht van de advocaat. "Maar als Jan V. en Jolanda H. het niet meer willen dan trekken we het kort geding in."



De bond laat weten dat er wel degelijk contact is geweest met het oplichtersduo. "Dat was op de dag voor ze zich zelf meldden bij de politie", aldus voorzitter Pieter Vleeming van de Bond van Wetsovertreders. "Mogelijk heeft hun advocaat hen omgepraat."