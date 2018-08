Krattenpolka krijgt vervolg: recordpoging op TT Circuit voor goed doel

Twee weken geleden was het een enorme internethit: het filmpje van een groep truckers die de krattenpolka danst. De makers van het filmpje komen nu met een recordpoging voor het goede doel.

Al vijftien jaar gaat trucker Gerjan de Valk met zijn vrienden naar het Truckstar Festival. Dit jaar maakten zij een filmpje en plaatsten deze op Facebook en Youtube. "We hadden niet verwacht dat het zo'n enorme hit zou worden. Ons filmpje werd wereldwijd bekeken en we staan inmiddels op meer dan 12 miljoen likes", vertelt Gerjan uit Gasselte.Omdat het zo'n hit is vonden de makers van de video dat er een vervolg moest komen. Gerjan: "We gaan het komende jaar met de groep naar diverse festivals. Men kan een leeg krat meenemen en dan dansen we samen de krattenpolka. Na afloop doneer je het krat aan onze stichting die wij in het leven hebben geroepen."Mede-initiatiefnemer Gerjan verzamelt samen met de stichting alle kratten die ze krijgen: "Uiteindelijk willen we tijdens het Truckstar Festival 2019 een mega recordpoging organiseren op het TT-Circuit. We hopen dat we met duizenden mensen en kratjes de polka kunnen dansen bij de hoofdtribune of op de baan."De opbrengst van alle lege kratjes en de verkoop van t-shirts gaat vervolgens naar Stichting Hoogvliegers. Deze organisatie zorgt ervoor dat zieke en gehandicapte kinderen een dag mee kunnen in een vliegtuig of vrachtwagen.De stichting komt in aanloop naar de recordpoging met updates via haar Facebookpagina