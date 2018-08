Deel dit artikel:











Alcides naar 1e ronde KNVB beker na knappe zege op VVOG Alcides naar hoofdtoernooi KNVB beker (archieffoto)

VOETBAL - De enige Drentse amateurclub in het landelijke bekertoernooi, het Meppeler Alcides, is doorgedrongen tot het hoofdtoernooi. In de 2e voorronde won de zondaghoofdklasser met 2-0 van 3e divisionist VVOG uit Harderwijk.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Grote man bij de Meppelers was Frank Fokke. De spits scoorde (na rust) beide treffers.



Alcides en FC Emmen bij 64 clubs in hoofdtoernooi

Aan het hoofdtoernooi doen 64 clubs mee: de 27 winnaars uit de kwalificatiefase, aangevuld met 34 betaaldvoetbalclubs (waaronder ook FC Emmen) en de drie periodekampioenen van de Tweede Divisie.



