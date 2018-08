Deel dit artikel:











Melkveehouders wachten in spanning op Den Haag Melkveehouders willen langer mest kunnen uitrijden (foto: RTV Drenthe)

Het ministerie maakt waarschijnlijk vandaag bekend of boeren langer mest mogen uitrijden op grasland. Want dat is hard nodig, zegt Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

"Door de droogte hebben de boeren zes à zeven weken geen mest kunnen uitrijden. En de koeien zijn bij de meeste bedrijven een tijd later opgestald geweest. Hierdoor groeit de mestraad in de put en we hebben niks kunnen uitrijden", zegt Wiegersma.



Slecht voor milieu

Normaal gesproken eindigt het uitrijseizoen 1 september. Zes weken terug heeft de NMV een brief naar het ministerie gestuurd, maar er is vooralsnog geen reactie gekomen.



"Ik ga ervan uit dat we verlenging van het seizoen krijgen. Want ook milieutechnisch is het heel slecht als we alle mest in een keer op het land brengen. Het bodemleven heeft immers ook zes, zeven weken stilgestaan", vertelt Wiegersma. "Bovendien heb je kans op nitraatvergiftiging op deze manier. En dan lopen de koeien een risico bij het eten."



Een groot probleem

Afgelopen week is er nog met het ministerie gebeld. Wiegersma kreeg te horen dat het besluit deze week genomen zal worden. "Ik ga ervan uit dat we het vandaag of morgen horen. Als de toestemming er niet komt, hebben we in ieder geval een groot probleem. De moeten putten leeg, anders hebben de boeren komende winter niet voldoende mestopslag."