Drukte bij egelopvang Hollandscheveld door droogte Er is weinig voedsel voor egels door de droge grond (foto: Pixabay)

De lange droogte van de afgelopen tijd heeft effect op flora en fauna. En ook de egel ontspringt de dans niet.

Het is daarom al aardig druk bij de 't Egelhuus in Hollandscheveld. "Er zijn al vrij veel dieren binnengekomen de afgelopen weken", zegt Eddy de Jong van de egelopvang. "Ze zijn vaak te mager of te zwak. Dat komt door de droogte. De egel eet insecten zoals wormen en slakken. Die leven in vochtige grond. Die is er op dit moment niet, dus hij kan geen eten vinden."



Overreden

Normaal worden de egels rond september gebracht. Dat is de tijd dat de jongen groot beginnen te worden. "De moeders gaan dan wat verder bij ze weg en worden dan overreden of door een dier gepakt. De jonkies lopen het nest uit, want die hebben honger. De mensen vinden ze en brengen ze bij ons."



Bij de opvang worden de egels gevoed, zodat ze aansterken en later kunnen worden uitgezet. "Dat gebeurt in het gebied waar ze vandaan komen. En anders willen mensen ze graag in de tuin hebben."



Water en kattenbrokken

Iedereen kan volgens De Jong de egels in deze moeilijke tijden helpen door een schoteltje water en wat kattenbrokken voor de dieren klaar te zetten.