Fluitisten verzamelen zich bij Grolloo Flute Sessions

Als je de komende dagen door Grolloo loopt, is de kans groot dat je het geluid van fluiten hoort. In het dorp vindt vanaf vandaag tot en met zondag voor de vierde keer de Grolloo Flute Sessions plaats.

23 cursisten van over de hele wereld verzamelen zich om beter te worden in het bespelen van de fluit. De coaches Ian Clark, Wissam Boustany en Matthias Ziegler nemen hen bij de hand en leren hen de fijne kneepjes van het fluitvak.Eva Kingma is medeorganisator van het festival. Onlangs kreeg zij in Orlando de Lifetime Achievement Award uitgereikt voor het maken van unieke alt-, bas-, en contrabasfluiten. "Het festival was een idee van Matthias Ziegler, een fluitist uit Zwistersland, met wie ik al lang samenwerk. Hij is de gangmaker van het evenement", zegt Kingma."Ik ontwerp speciale instrumenten voor hem en dat kan alleen als hij ook in de werkplaats is. Vervolgens zei hij dat Grolloo zo'n geweldig dorp is dat we hier meer moeten gaan doen", legt ze uit. "We zijn toen een experiment begonnen en dat was een enorm succes. Het werd zo goed ontvangen. Daarom zijn we doorgegaan en dat blijven we doen."Ziegler is blij dat hij met Boustany en Clak met de leerlingen aan de slag kan gaan. "We benaderen ze alle drie vanuit een andere hoek. We zijn heel verschillende persoonlijkheden, maar ook erg goede vrienden."Volgens de docent hebben de cursisten in Grolloo een hoog niveau. "Ze willen allemaal professionele muzikanten worden. Het is fascinerend om samen met hen het pad daarnaartoe te bewandelen. Ze weten wat ze willen en dat is erg belangrijk. Wij helpen hen daarbij door adviezen te geven", zegt Ziegler, die eraan toevoegt verliefd te zijn op Grolloo. "Toen we hier kwamen dachten we meteen 'de grootte van dit dorp is perfect om dit te organiseren'."Wat meehelpt bij het evenement, is dat het dorp graag meewerkt, zegt Kingma. De leerlingen die arriveren moeten ergens slapen, maar dat is geen probleem. "We hebben een paar bed & breakfasts hier. Als die vol zitten, zijn er gelukkig genoeg mensen die gratis een bed aanbieden. Die vinden het fantastisch om hen te ontvangen."Eerder waren de masterclasses alleen te bezoeken voor de mensen van de gastgezinnen. Dat is veranderd. "De coaches vonden het leuk om er meer publiek bij te betrekken. Daarom kan iedereen nu gratis komen kijken. Het zijn lessen, maar dus ook kleine concerten", besluit Kingma.De cursussen zijn de hele dag en te bezoeken van 11.00 tot 12.30 uur en van 16.00 tot 17.00 uur in het Markehuis.