FC Emmen haalt oude bekende terug

VOETBAL - Stephen Warmolts uit Sleen keert terug naar FC Emmen. De 24-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van Helmond Sport.

Stephen Warmolts speelde 98 keer in de eerste divisie en was daarin één keer trefzeker. Dat was uitgerekend tegen FC Emmen. Op 5 februari 2016 won zijn toenmalige club Helmond Sport met 3-2 van de Emmenaren. Saillant detail: Warmolts maakte in zijn carrière meer eigen doelpunten: twee. Beide keren in een wedstrijd tegen...FC Emmen.

Warmolts heeft een contract voor één seizoen getekend, met optie voor nog een jaar. De geboren Emmenaar speelde in de jeugd van vv Sleen, VV Emmen en FC Emmen. In 2009 vertrok hij naar de jeugdopleiding van sc Heerenveen. De laatste drie seizoenen speelde hij bij eerstedivisionist Helmond Sport. Hij kwam bijna honderd keer in actie in de eerste divisie."Toen ik in contact kwam met FC Emmen was er meteen weer een klik. De mensen zijn nog altijd even vriendelijk en voor mij persoonlijk is het ook leuk terug te zijn in Zuidoost-Drenthe. Ik hoop dat ik de club kan helpen om ook volgend seizoen eredivisievoetbal in Drenthe te spelen", aldus Warmolts.Directeur Ben Haverkort reageert verheugd op de terugkomst van Warmolts. "Stephen is een jongen uit de regio, een verdediger die het spel goed leest. Bij Helmond Sport heeft hij bewezen dat hij een ploeg kan neerzetten. Hij is een welkome versterking voor FC Emmen en het was natuurlijk een buitenkans om hem transfervrij over te kunnen nemen."