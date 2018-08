Stelling: Schoolzwemmen moet weer verplicht worden

Steeds meer kinderen en volwassenen kunnen niet goed zwemmen. Dat concludeert de Reddingsbrigade Nederland. De keerzijde van deze warme zomer is dat de afgelopen tijd wekelijks twee tot drie mensen die verkoeling zochten in het water, zijn verdronken.

Veel ouders laten hun kinderen naar zwemles gaan, maar de kosten voor het behalen van een A- en B-diploma bedragen al snel honderden euro's. Dat heeft niet iedereen. Ook voor mensen met een allochtone afkomst is zwemles minder vanzelfsprekend.Daarom gaan er steeds meer stemmen op om het schoolzwemmen weer in te voeren. Dat was tot 1985 verplicht. Veel scholen gingen er daarna mee door, maar nu - 33 jaar later - wordt het nauwelijks nog gedaan.Wat vind jij? Goed idee of is zwemles een verantwoordelijkheid voor de ouders?