Rijontzegging voor Emmenaar na veroorzaken ongeval

Een 33-jarige man uit Emmen krijgt een rijontzegging van een half jaar

De rechter in Assen heeft een 33-jarige man uit Emmen een rijontzegging van zes maanden opgelegd. Ook moet de man een boete van 500 euro betalen.

De Emmenaar veroorzaakte in juli 2016 een verkeersongeval door op een kruising aan de Dordsestraat met hoge snelheid door het rode licht te rijden. Hierna botste hij tegen een auto aan.



Na het ongeluk reed de man door, naar eigen zeggen omdat hij een vriend naar het ziekenhuis moest brengen. De Emmenaar is in het verleden meerdere keren gepakt voor rijden zonder rijbewijs en rijden onder invloed. Naast de boete moet de man aan het slachtoffer ook een schadevergoeding van 1.000 euro betalen.