Aflevering 8: Zonderling Zonderling en Loes

Deze week is Jaap de Vries te gast in Toer de Loes. Samen met Martijn van Sonderen vormt hij het dj-duo Zonderling. Afgelopen winter scoorden ze met Lost Frequencies een zomerse hit met het nummer ‘Crazy’. Jaap komt uit Zeijen en is daar in de jeugdsoos al op jonge leeftijd dj. Inmiddels vliegt hij de hele wereld over. Staat hij nog een beetje met beide benen op de grond? En mist hij Drenthe wel eens?







Foto’s



Blader door het fotoalbum voor een kijkje achter de schermen.



