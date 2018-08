Deel dit artikel:











Bert-Jan Lindeman: Twee grote rondes kan ik wel aan Bert-Jan Lindeman na zijn etappewinst van de Vuelta (foto: ANP/Javier Lizon)

WIELRENNEN - Bert-Jan Lindeman uit Assen begint zaterdag aan zijn tweede grote ronde van het jaar. De renner van LottoNL-Jumbo start dan in de Ronde van Spanje, oftewel de Vuelta.

Dat Lindeman is geselecteerd verraste hem niet helemaal. "Deze ronde stond wel al in mijn jaarplanning. Ook al rijd je normaal één grote ronde per jaar", zegt de Assenaar. "Maar een tweede kan ik wel aan. De laatste keer dat ik twee rondes deed, in 2015, won ik een ronde in de Vuelta."



Hij zal voornamelijk zijn ploeggenoten door de vlakke en heuvelachtige stukken begeleiden, verwacht hij. "Zodat zij zonder al te veel tijdverlies in de bergen terechtkomen. Maar er is natuurlijk altijd ruimte om je eigen kans ook eens te pakken. Hoewel we dit keer met George Bennett en Stefan Kruiswijk wel twee superklassementsmannen mee hebben", zegt Lindeman, die eraan toevoegt dat de Vuelte geslaagd is als hij een ritwinst te pakken heeft.