Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Aflevering 9: Jetta Klijnsma Jetta Klijnsma

In de laatste aflevering van dit seizoen zit commissaris van de Koning Jetta Klijnsma naast Loes. Ze is geboren in Hoogeveen en gaat na haar studie sociaal-economische geschiedenis in Groningen aan de slag bij de PvdA. Ze is lid geweest van de Tweede Kamer en in twee kabinetten is ze staatssecretaris, maar na 35 jaar is ze terug in Drenthe! Hoe was haar jeugd in Hoogeveen? En is ze blij om terug te zijn?







Nieuwsgierig? Blader alvast door het fotoalbum.

Nieuwsgierig? Blader alvast door het fotoalbum.