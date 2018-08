Jongen uit de regio 'begint onderaan de ladder' bij FC Emmen

VOETBAL - Wedstrijdfit is Stephen Warmolts uit Sleen nog niet. De 24-jarige verdediger heeft de afgelopen drie seizoenen voor Helmond Sport gespeeld, maar zat vanaf juni zonder club. Hij hoopt zich nu bij FC Emmen te kunnen bewijzen. "Maar ik begin onderaan de ladder."

Warmolts heeft een contract voor één seizoen getekend, met optie voor nog een jaar. De verdediger keert terug bij de club waar het allemaal begon. "Het voelt heel fijn om terug te zijn bij de club waar ik als jeugdspeler ben begonnen in het betaalde voetbal."De oud-aanvoerder van Helmond Sport speelde bijna honderd duels voor de Brabanders in de eerste divisie. Hij typeert zichzelf als een stabiele verdediger, die geen gekke dingen doet. "Een betrouwbare speler, die goed kan passen. Gewoon een sobere verdediger. Dat kunnen ze van mij verwachten."Het eerste contact tussen Warmolts en FC Emmen werd nog voor de succesvolle play-offs om promotie gelegd. "Ik heb die wedstrijden in de play-offs dus met extra belangstelling gezien. Tegen Sparta-thuis was ik in het stadion. En natuurlijk zat ik voor de buis toen Emmen naar Rotterdam moest. Maar op dat moment was duidelijk dat Emmen al op zoek was naar een ander type verdediger. Toen ze vorige week bij mij terugkwamen, gaf me dat wel een goed gevoel. De club ontdekte dat ik nog steeds niets nieuws had. Ze hebben zich opnieuw bij mij gemeld met een optie. Dat sprak mij aan en zodoende ben ik daar op in gegaan."De verdediger krijgt eerst tijd om wedstrijdfit te worden. Hij heeft de afgelopen periode voor zichzelf getraind, maar niet in groepsverband. "Ik ben heel blij dat ik weer in een groep kan trainen. Een heel goede groep denk ik, waarin ik stappen kan maken. Ik begin onderaan de ladder en dan zie ik wel hoever ik ga komen. Ik probeer zo snel mogelijk wedstrijdfit te worden. Daar ga ik aan werken met de groep en technische staf. Dan ga ik laten zien wat ik kan. De maand september heb ik nodig om wedstrijdfit te worden, dus ik hoop in oktober inzetbaar te zijn."Warmolts is dus teruggekeerd op voor hem bekend terrein. Hij heeft FC Emmen altijd wel gevolgd sinds zijn vertrek naar de jeugdopleiding van sc Heerenveen in 2009. "Als je zelf in de eerste divisie speelt, heb je Emmen ook als tegenstander, dus krijg je er nog meer van mee. Als ik dan kijk naar hoe de club zich heeft ontwikkeld, is dat heel goed. Tien jaar geleden bijna failliet en als je dan ziet hoe het nu leeft, door onder meer de promotie naar de eredivisie, dan is dat heel mooi. Het stadion is goed gevuld, supporters zijn fanatiek en overal wordt over Emmen gesproken en geschreven. Dat is heel goed voor Emmen en de regio."Qua scorend vermogen zit het in ieder geval goed tussen Warmolts en FC Emmen. "Ik heb twee ongelukkige eigen doelpunten gemaakt tegen FC Emmen en zelf ook gescoord voor Helmond Sport tegen Emmen. Dat waren ook mijn doelpunten in het betaalde voetbal. Ik heb meer voor Emmen gescoord dan voor andere clubs", lacht de verdediger.