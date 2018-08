Afdeling verloskunde Ziekenhuis Bethesda sluit in oktober

De afdelingen klinische verloskunde en kindergeneeskunde in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen sluiten op 15 oktober. Dat meldt Treant Zorggroep.

De afdelingen in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal sluiten al een maand eerder. Ze worden verplaatst naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen.Dat Treant Zorggroep de afdelingen naar Emmen wilde verplaatsen, was al bekend, maar de termijn nog niet. De beslissing stuit op veel weerstand, onder meer bij verloskundigen in Zuidwest-Drenthe en veel huisartsen.De verloskundigen vrezen voor de veiligheid rondom bevallingen als de afdeling verloskunde in Hoogeveen sluit. Zwangere vrouwen moeten straks uitwijken naar Emmen of Zwolle en daardoor verder reizen. De verloskundigen stuurden in mei een brandbrief erover aan minister Bruins van Medische Zorg“Zorg voor onze jonge patiënten en hun familie leveren we het liefst op drie locaties, maar dat lukt niet op een verantwoorde manier als gevolg van een structureel tekort aan kinderartsen”, aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. “We staan met onze rug tegen de muur."Vanwege de veiligheid voor patiënten moet de zorg volgens Van de Wiel wel worden verplaatst naar Emmen. "We zijn ons goed bewust van mogelijke gevolgen voor onze jonge patiënten en hun familie. Met de keuze voor locatie Scheper kunnen we kwaliteit van zorg garanderen en houden we de gevolgen voor onze patiënten zo beperkt mogelijk."In mei kondigde Treant Zorggroep de plannen voor het verplaatsen van de afdelingen naar Emmen aan. Sindsdien is er volgens de zorggroep veelvuldig overleg geweest met onder meer verzekeraars, huisartsen, verloskundigen, betrokken gemeenten en de IGJ. Alle mogelijke scenario’s zijn onderzocht. Zo heeft Treant samen met Zilveren Kruis gesproken met de ziekenhuizen in het Noorden om te bezien of zij op korte termijn kinderartsen konden leveren of detacheren. Dat bleek niet mogelijk. Zilveren Kruis laat dan ook in reactie op het definitieve besluit weten geen alternatieven meer te zien voor concentratie in Emmen.Vrouwen uit de regio's Hoogeveen en Stadskanaal moeten vanaf dit najaar dus bevallen in Emmen. Volgens Treant is ook het WZA in Assen en de ziekenhuizen in Hardenberg, Scheemda en Zwolle bereid om bevallingen over te nemen. Voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg kunnen patiënten wel in alle Treant-ziekenhuizen terecht.De Drentse Huisartsenkring vroeg eerder om uitstel van de plannen , maar daaraan geeft Treant dus geen gehoor. Voor directeur Ron Wissink van Huisartsenkring Drenthe komt de definitieve beslissing van Treant Zorggroep niet als een verrassing. "Het bestuur zegt dat Treant met de rug tegen de muur staat, dus daar kunnen we wel begrip voor opbrengen."Toch houdt Wissink voet bij stuk. "Wij als huisartsen vinden dat je geen onomkeerbare beslissingen moeten nemen voordat er een toekomstplan ligt voor de zorg in Drenthe." De Huisartsenkring praat morgen over de toekomst van de zorg. Daar zitten ook vertegenwoordigers van Treant bij, aldus Wissink.Van de Wiel: “Niemand wil dit, ook Treant niet. We zijn inmiddels wel zo ver dat we allemaal beseffen niet anders te kunnen. Langer wachten is simpelweg onverantwoord. We hebben goede afspraken gemaakt hoe we de zorg zo goed mogelijk kunnen organiseren. Alleen door samen te werken kunnen we goede, bereikbare en betaalbare zorg voor deze regio behouden."