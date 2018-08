Kjell Scherpen in voorselectie Oranje Onder-19

VOETBAL - FC Emmen-doelman Kjell Scherpen is opgenomen in de voorselectie van Oranje Onder-19 voor de vriendschappelijke interlands tegen Engeland en Tsjechië.

De talenten spelen op woensdag 5 september in Engeland. Op zaterdag 8 september ontvangt het team van bondscoach Maarten Stekelenburg de Tsjechische leeftijdgenoten.Scherpen maakte anderhalve week geleden zijn debuut in de eredivisie. Hij werd na de wedstrijd tegen ADO Den Haag gekozen tot man of the match op de website van RTV Drenthe.