Werkstraffen voor uitgeven van vals geld De mannen gaven valse biljetten uit (foto: Pixabay)

Twee mannen uit Bovensmilde en Assen zijn veroordeeld tot werkstraffen van 240 en 40 uur voor het uitgeven van vals geld. De Assenaar is daarnaast ook veroordeeld voor het invoeren van dit geld vanuit Italië.

De 34-jarige man uit Bovensmilde bestelde de biljetten begin 2015 op het darkweb, een onderdeel van het internet dat niet rechtstreeks vindbaar is voor zoekmachines. Hij betaalde zijn bestelling met bitcoins. De biljetten bewaarde hij in een kluisje in de tuin van zijn ouders.



Pizzeria's en bloemenwinkels

Samen met de 25-jarige Assenaar gaf hij de biljetten uit bij New York Pizza en Domino’s. De Assenaar werd in mei 2015 betrapt terwijl hij de biljetten uitgaf in verschillende bloemenwinkels in Norg. Door steeds kleine aankopen te doen, wisselde hij de valse biljetten in voor echt geld.



Van het geld dat hij terug kreeg mocht hij van de man uit Bovensmilde een klein deel houden. Via de Assenaar kwam de politie uit bij zijn 34-jarige handlanger.