Merels voor derde jaar op rij slachtoffer van 'merelziekte'

Merels worden weer getroffen door het usutu-virus. De vogels zijn voor het derde jaar op rij het slachtoffer van de 'merelgriep'. Het Dutch Wildlife Health Center en het Erasmus MC bevestigen dat de ziekte heerst.

Bij vogelopvang De Fûgelhelling kwamen de afgelopen weken zo'n dertig vogels uit Noord Nederland binnen. Ook vanuit Drenthe komen zieke vogels binnen.Het usutu-virus is overgekomen uit Afrika en wordt verspreid door muggen. Het komt vooral voor bij zangvogels. Met name merels zijn vaak de dupe van het virus.Het is voor het derde jaar op rij dat het virus rondgaat onder de merels. Dat was ook te merken tijdens de laatste Nationale Tuinvogeltelling. Toen werden er bijna 30.000 minder merels geteld dan het jaar ervoor. De Vogelbescherming vermoedde dat dat door de 'merelgriep' kwam.Een zieke merel doet niet meer veel. "Het verenkleed is gehavend en ze hebben opgezette ogen. Vooral aan de oogjes is het goed te zien. Ook gaan ze niet van hun plek af, je kan ze zo oppakken", vertelt Andries Zijlstra van De Fûgelhelling.Als je zelf een zieke merel ziet kun je hem naar de vogelopvang brengen of de dierenambulance bellen. "Je kunt een zieke merel zo oppakken. Mensen kunnen daar niet ziek van worden", zegt Zijlstra.De zieke merels worden bij de Fûgelhelling in een aparte ruimte opgevangen. "Degene die nog een kans maken behandelen we met extra vitaminen en mineralen om aan te sterken, maar aan het virus zelf is niets te doen. Maar de meeste die binnenkomen zijn er zo slecht aan toe dat ze dezelfde dag nog doodgaan", aldus Zijlstra.Aan de verspreiding van het virus is niets te doen. "Het hoort erbij, maar het is ontzettend sneu om te zien", besluit Zijlstra.