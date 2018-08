Deel dit artikel:











Exacte locatie van eerste koloniewoning in Frederiksoord gevonden De eerste koloniewoning in Frederiksoord gevonden (foto: Hijlco Komen) er werd gezocht met een radar (foto: Hijlco Komen)

In Frederiksoord is vandaag gezocht naar de fundamenten van de eerste koloniewoning in Frederiksoord, en met succes. Na een middag zoeken zijn er glasscherven, potscherven en stukjes steen gevonden. ‘’Dit is niet heel revolutionair’’, vertelt een van de initiatiefnemers van de zoektocht, Hijlco Komen, ‘’maar we weten nu wel de exacte plek waar de eerste koloniewoning heeft gestaan.’’

En dat is wel heel belangrijk volgens Komen. ‘’Het is bijzonder dat we nu weten dat in Frederiksoord de Koloniën van Weldadigheid zijn begonnen.’’ Ook zijn er nu bewijzen gevonden dat het huisje hier heeft gestaan.



Zoektocht

Twee militairen van 11 Pantsergeniebataljon uit Wezep zochten vandaag met een radar op wieltjes naar restanten van het huisje. ‘’De radar sleept over de grond en stuurt een signaal de grond in. Dit signaal komt traag terug. Als er iets in de grond zit dan weerkaatst het signaal sneller terug.’’ Soms was het loos alarm: ‘’Er staan ook een paar oude bomen en die geven ook een weerkaatsing.’’ Maar toch was het ook raak vandaag, vertelt Komen: ‘’In sommige gaten vonden we wel stukjes steen, glas- en potscherven.''



De eerste steen

Komen hoopte ook dat de eerste steen, die bijna 200 jaar geleden werd gelegd, teruggevonden zou worden, maar helaas. “De steen is verloren gegaan bij het afbreken van het huisje. Maar ik hoopte toch dat de steen nog ergens in een gat was gegooid en gevonden zou worden.’’ Wel zijn de locatie van de scheidingsmuur tussen woonhuis en deel en een zijmuur vastgesteld. "Hiermee is de locatie zeker, en de rest te herleiden."



Voor bezoekers

De scherven en stukken steen zijn veilig gesteld. Er wordt nog gekeken naar een manier om dit voor publiek goed zichtbaar te maken. Nu de exacte locatie van de eerste koloniewoning in Frederiksoord bekend is, wil Komen dit ook zichtbaar maken voor bezoekers.