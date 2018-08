OM wil dat man die agente met auto meesleurde hele straf uitzit

De 38-jarige Groninger die eind vorig jaar werd veroordeeld tot twintig maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk, omdat hij een agente in Emmen meesleurde met zijn auto, moet als het aan de officier van justitie ligt alsnog het voorwaardelijke deel van zijn straf uitzitten. De man heeft namelijk meerdere van de door de rechtbank opgelegde voorwaarden geschonden.

De man sleurde in augustus 2017 in Emmen een politieagente meters mee met de deur van zijn auto. De agente kwam samen met een collega naar de wijk Emmermeer vanwege een melding van huiselijk geweld. De Groninger zat in een auto in de straat. Toen de vrouw zijn rijbewijs wilde controleren en daarom naast zijn auto stond, reed hij keihard achteruit. Het portier van zijn auto raakte de vrouw, waarna ze meters werd meegesleurd. Als reden gaf de man toen aan dat hij geen rijbewijs had en zijn auto onverzekerd was. Ook liep hij in de proeftijd van een eerdere straf.De rechtbank veroordeelde de man vorig jaar voor poging zware mishandeling. Aan het voorwaardelijke deel van zijn straf zaten bijzondere voorwaarden. Een aantal hiervan heeft de Groninger geschonden. Naast de celstraf moest de man verplicht afkicken van alcohol en drugs. Toch heeft de man cocaïne gebruikt en alcohol gedronken, en hij is bovendien weggelopen uit de kliniek en wil hij niet terug.De man is het namelijk niet eens met de behandelingen die hij daar krijgt. “Ik ben geen groepspersoon, maar krijg wel groepsbehandeling. Dat werkt niet voor mij. Ik word ergens heen gedrukt waar ik moeite mee heb. Maar ik wil wel een behandeling. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen voor wat ik gedaan heb”, zei de man in de Asser rechtbank.Volgens de officier is het echter niet aan de man om eisen te stellen. “De voorwaarden horen bij het vonnis. Dat zijn verplichtingen. De consequentie is dan dat de volledige voorwaardelijke straf ten uitvoer wordt gelegd.”De rechtbank doet over twee weken uitspraak.