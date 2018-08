Wie is de beste LEGO-bouwer van Drenthe?

LEGO komt oorspronkelijk uit Denemarken. Het wordt geproduceerd door de LEGO Group, een familiebedrijf uit Billund. Het bedrijf werd in 1932 opgericht door Ole Kirk Christiansen. Het woord LEGO is afgeleid van 'LEg GOdt', wat 'speel goed' betekent. Later ontdekte het bedrijf dat LEGO in het Latijn ook kon worden geïnterpreteerd als 'ik stel samen', 'ik verzamel' of 'ik leer'.