'Basale zorg moet dichtbij de burgers blijven' Protestactie voor behoud verloskunde in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Boos is hij niet; zorgwethouder Erwin Slomp van Hoogeveen is vooral teleurgesteld over het besluit van Treant Zorggroep. Die maakte vanmiddag bekend dat de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde definitief naar Emmen worden verplaatst.





Slomp zegde na een periode van gesprekken met Treant vorige maand - samen met zijn collega Jan van 't Zand van De Wolden - het vertrouwen op in het bestuur van de zorggroep.



"Basale zorg moet je dichtbij de burgers houden en verloskunde en kindergeneenskunde vallen onder de basale zorg. Daarover ben ik niet van mening veranderd", aldus Slomp. Volgens hem had Treant, dat al bijna een jaar kampt met een tekort aan kinderartsen, meer moeite moeten doen om de kinderartsen die er voorheen werkten te behouden.



Ambulances

Net als verloskundigen uit de regio Zuidwest-Drenthe en Drentse huisartsen vreest Slomp voor de veiligheid van patiënten. Zwangere vrouwen uit Hoogeveen en omgeving moeten straks naar Emmen, Zwolle of Assen om te bevallen.



