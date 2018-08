Deel dit artikel:











Eis: drie jaar cel voor inrijden op agenten en insluiping De man stond voor de rechter in Assen (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

De officier van justitie heeft drie jaar celstraf geëist tegen een 32-jarige man uit Groningen. De man stond woensdag in de rechtbank in Assen terecht voor meerdere diefstallen en een poging zware mishandeling van twee agenten.

De zaken kwamen aan het licht na een wilde achtervolging in Assen. Op 13 februari van dit jaar reed de Groninger met hoge snelheid door de Drentse hoofdstad. Toen hij bij het TT Circuit ingesloten raakte, reed hij in op een politieauto met daarin twee agenten. De auto waarin de man reed bleek te zijn gestolen. Ook werden in de auto gestolen spullen gevonden.



Insluipingen

De spullen kwamen van een reeks insluipingen in februari in Groningen, onder meer in gebouwen van de RUG, de GGZ, het Conservatorium en een basisschool. Uit de gebouwen nam hij geld, telefoons, bankpassen en een laptop mee.



De meeste insluipingen heeft de Groninger bekend. Van twee insluipingen zegt hij dat die gedaan zijn door een ander. Wie dit is, wil hij niet zeggen. De officier noemde deze verklaring volstrekt ongeloofwaardig, aangezien de man op camerabeelden te zien is.



Klinische opname

De Groninger is vanaf zijn 19de verslaafd aan cocaïne en heroïne. Ook tijdens de diefstallen en de achtervolging was hij onder invloed. “Ik had geen idee waar ik allemaal mee bezig was”, vertelde hij in de rechtbank. Van de drie jaar celstraf is één jaar voorwaardelijk. Ook eist de officier een opname in een afkickkliniek en moet de man -als het aan het OM ligt- nog een groot aantal voorwaardelijke straffen uitzitten.



De rechtbank doet op 5 september uitspraak.