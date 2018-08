Deel dit artikel:











Familiebedrijf Koers 100 jaar: van transport- naar productiebedrijf Familiebedrijf Koers bestaat 100 jaar (foto: Josien Feitsma)

Precies 100 jaar geleden begon transportbedrijf Koers, met locaties in Hoogersmilde en Bovensmilde per boot met het verschepen van goederen. Inmiddels is de vierde generatie aan zet en doet het familiebedrijf veel meer dan dat. Zo produceert het ook zelf grondstoffen en heeft het al meer dan 1000 fiets- en wandelpaden aangeleverd.

Geschreven door Josien Feitsma

Geschiedenis

Honderd jaar geleden begon Johannes Koers met een ‘beurtvaartsdienst’ van Dieverbrug naar Groningen, de Punt. “Alles wat naar een winkel of een slager moest, werd vervoerd. Langzaam zijn we van transport overgestapt op de productie van halfverhardingen en grondstoffen. Alles wat eigenlijk minerale producten zijn, produceren wij hier en vervoeren we daarna ook zelf”, legt Klaas Koers van de vierde generatie na Johannes Koers uit.



Maar de drie heren van de huidige, vierde, generatie zijn met het honderdjarige bestaan helemaal niet zo bezig. “Ik sta er eigenlijk helemaal niet bij stil. Ik ga iedere dag weer verder en dan ben ik meer bezig met de toekomst”, vertelt neef Jan Koers.



Verandering

Toch zien ze als ze terugkijken wel de vele stappen die ze in de afgelopen jaren hebben gezet. “Je hebt toch verschillende mensen met verschillende interesses en expertises. En dan ga je toch een andere richting op. Ik heb zelf iets minder met transport en meer met productie, dus dan ga je ook meer naar de productie zelf kijken”, zegt Klaas.



Jan: “Ook als je kijkt naar de wet- en regelgeving is er ontzettend veel veranderd en moeten we ondertussen aan veel meer eisen voldoen. Mijn ouders willen zich er erg graag nog mee bemoeien, maar ze snappen er helemaal niks meer van.”



Crisis

De afgelopen honderd jaar gingen niet zonder horten en stoten. De vierde generatie kreeg de klap van de crisis en werd verplicht anders te denken. “In de crisis hebben wij producten gehad waarin we in één keer in een jaar tijd 80% minder omzet hadden. Dan moet je andere markten gaan opzoeken. Dan gingen we naar bijvoorbeeld Duitsland toe en naar België om haast uit een soort armoede toch producten te blijven ontwikkelen”, legt Klaas uit.



Koers-klas

In een speciale ‘Koers-klas’ kan de vijfde generatie alvast ruiken aan het vak en dingen leren van familieleden. “Ze zijn vrij in de keuze om te kijken wat ze hier nog willen doen. Ze moeten ook kijken wat ze hier kunnen inbrengen en of ze daar wel zin in hebben. Dat is de belangrijkste vraag hoor”, vertelt Klaas.



Maar ook zij staan voor een uitdaging: “De wereld wordt steeds ingewikkelder, steeds complexer. Vroeger kon je met een hamer en een zaag heel veel doen, tegenwoordig heb je allemaal dure en ingewikkelde machines nodig. Je moet een bepaalde productie halen, je moet een bepaalde kwaliteit halen. Kennis wordt een steeds belangrijkere component en de vijfde generatie moet het met hun kennis en kunde doen.”



Vanaf donderdag 6 tot zaterdag 8 september staat het bedrijf in het teken van het jubileum. Op vrijdag presenteert de vierde generatie onder andere een jubileumboek met de geschiedenis van het bedrijf. Op zaterdag is het bedrijf open voor iedereen uit de buurt die een kijkje wil nemen.