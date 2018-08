SP stelt Kamervragen en wil debat over sluiting afdelingen Treant

Kamerlid Henk van Gerven van de SP stelt Kamervragen aan minister Bruins over de sluiting van de afdelingen klinische verloskunde en kindergeneeskunde in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en bij Refaja in Stadskanaal.

Treant maakte vanmiddag bekend dat de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde definitief naar Emmen worden verplaatst. Op 15 oktober sluiten de afdelingen in Hoogeveen. Die in Stadskanaal gaan al een maand eerder dicht. Het Kamerlid vindt dat de kwaliteit, veiligheid en keuzevrijheid van de ziekenhuiszorg in het geding is door het besluit van Treant.Van Gerven roept minister Bruins op in te grijpen. Hij stelt onder meer vragen over de rol van de zorgverzekeraars, die volgens hem uit het oogpunt van bereikbaarheid en kwaliteit van de klinische verloskunde zorg dienen te dragen voor het behoud van deze afdelingen voorBethesda en Refaja. Ook vraagt hij opheldering over de rol van de Inspectie "die zich feitelijk klakkeloos neerlegt bij het besluit van Treant."De SP Kamervragen zijn de opmaat voor een Kamerdebat over de kwestie. Bij het eerdere Kamerdebat van juni vroeg de oppositie de minister al om in te grijpen. Minister Bruins kwam toen met de toezegging dat hij onderzoek zou laten doen.