Advocaat probeert Henk Kuipers opnieuw vrij te krijgen

Oud-No Surrender-baas Henk Kuipers moet zo snel mogelijk worden vrijgelaten, nu hij geen lid meer is van de motorclub. Dat zei advocaat Roy van der Wal vandaag tijdens een rechtszaak in Groningen.

Het vertrek van Kuipers bij de motorclub werd vorige maand wereldkundig gemaakt. Het is onmogelijk om 'World Captain' te zijn terwijl hij vastzit, liet Van der Wal destijds weten.De oud-captain zit sinds 12 december in voorlopige hechtenis in afwachting van het proces tegen de leiders van de motorclub. Hij wordt verdacht van leidinggeven aan een criminele organisatie en andere misdaden.De straf die hij daarvoor kan krijgen is minimaal twaalf jaar en volgens het Openbaar Ministerie zou de maatschappelijke onrust kunnen ontstaan als Kuipers vrij zou komen. Mede daarom en omdat de rechtbank de kans groot acht dat hij opnieuw in de fout gaat, wilde de rechter hem eerder niet in vrijheid stellen.Nu Kuipers geen lid meer is van de motorclub is de kans op herhaling uitgesloten, stelt raadsman Van der Wal. Bovendien bleef maatschappelijke onrust uit nadat besloten werd dat mede-verdachten Klaas Otto en Rico R. hun proces in vrijheid mogen afwachten.De andere mannen die terecht staan zijn de No Surrender-kopstukken Rico R. (41) uit Hulst, Theo ten V. (54) uit Klazienaveen en Klaas Otto (50) uit Bergen op Zoom.Rico R. kwam op 31 juli vrij na een beslissing van het gerechtshof in Leeuwarden. Klaas Otto kwam al eerder op vrije voeten. Alleen Kuipers en medeverdachten Ten V. zitten nog vast. Kuipers moet daarom ook op vrije voeten komen, betoogde Van der Wal vandaag.De advocaat betoogde ook dat er geen zicht is op een datum voor een inhoudelijke behandeling van de zaak. "Mijn client zit inmiddels al ruim acht maanden vast en heeft een gezin waar hij voor wil zorgen."Klaas Otto staat vandaag overigens in een andere zaak voor de rechter in Breda. Hij wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen.