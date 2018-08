Deel dit artikel:











Kinderen 'toeteren' mee met Drents Vakantie Orkest Kinderen mogen de kazoo mee naar huis nemen. (RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge) Het orkest begint aan zijn vierde tournee. (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

Bij een orkest denk je normaal aan een dwarsfluit, een klarinet, misschien een trommel. Maar een kazoo?

Geschreven door Jeanine Hofsteenge

Bij het Drents Vakantie Orkest (DVO) draaien ze hun hand er niet voor om. Ze lieten een speciaal stuk componeren: Echomania. Kinderen spelen hierbij samen met het orkest. Daartoe worden bij elk optreden kazoos uitgedeeld aan kinderen in het publiek. Een kazoo is een instrument waar je geluid uit krijgt door er in te zingen.



Samen toeteren

Het DVO trapte vandaag zijn vierde tournee af met een concert in Nieuw Balinge. Het orkest bestaat uit 65 musici uit verschillende Drentse muziekverenigingen. In de laatste weken van de zomervakantie geven ze vier concerten.



En de kazoos mogen de kinderen na afloop mee naar huis nemen. "Wij vinden het belangrijk dat onze muziek toegankelijk wordt voor kinderen", zegt organisator en saxofoniste Jeannet Boverhof. "En wat is er leuker dan samen toeteren?"