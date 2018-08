Stelling: Iedereen moet verplicht DNA afstaan

Nu de zoektocht is ingezet naar Jos Brech, de verdachte van de moord op Nicky Verstappen, zwelt de discussie aan of het afstaan van DNA bij een oproep verplicht moet worden.

Het DNA van de verdachte komt overeen met het DNA dat werd aangetroffen op het lichaam van de 11-jarige Nicky. Dit werd niet achterhaald door het DNA verwantschapsonderzoek, maar nadat er spullen van Brech op DNA werden onderzocht vanwege zijn vermissing.Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt dat naar aanleiding van de zaak gediscussieerd moet worden over het verplicht afstaan van DNA. "Ik denk dat het echt van belang is dat we ons realiseren dat we in de maatschappij technologische ontwikkelingen hebben die de pijn kunnen verzachten van nabestaanden", zegt hij tegen de Telegraaf.De Rotterdamse politiechef Frank Pauw sluit zich daarbij aan: "Als samenleving zijn we te voorzichtig. Als je de wereld veiliger wilt maken, dan moet je daar een prijs voor betalen."Er zijn ook tegenstanders. Die vinden dat verplicht afstaan van DNA een stap te ver gaat en dat het schending van de privacy is. Advocaat Willem Anker wijst daarbij op de wet, waarin staat dat niemand verplicht kan worden om mee te doen aan een dergelijk onderzoek. "We moeten niet nog verder richting een controlestaat willen."Hoe kijk jij hier tegenaan? Kan de overheid ons verplichten DNA af te staan, of is het belang van onze privacy groter?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over schoolzwemmen: Schoolzwemmen moet weer verplicht worden . Een kleine 90 procent was het hiermee eens. In totaal stemden er 3.434 mensen.