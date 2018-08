Deel dit artikel:











Henk Kuipers is klaar met de motorwereld Henk Kuipers in het voormalige clubhuis van No Surrender (foto: archief RTV Drenthe)

"Er is nog maar een club voor mij en dat is de familie Kuipers", dat zei voormalig No Surrender-captain Henk Kuipers vanmorgen bij de rechtbank in Groningen.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Kuipers (53) vertelde vanmorgen voor het eerst in de openbaarheid over zijn vertrek bij de motorclub. De Emmenaar zit sinds december vorig jaar vast in het huis van bewaring in Leeuwarden. Hij wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing en mishandeling.



Tijd besteden aan kinderen

"Dit heeft zoveel impact op mijn leven. Ik heb kinderen en kleinkinderen en daar wil ik tijd aan besteden", vertelde Henk Kuipers aan de rechter. De voormalig leider van de motorclub maakte zoals altijd een rustige indruk.



"Ik ben nu 53 en als ik nog 20 jaar een leuk leven wil hebben dan heb ik geen tijd voor de motorclub." De vijftiger wil aan het werk als vertegenwoordiger. "Die baan heb ik gekregen via een vriend. Het is bij een bedrijf dat handelt in van alles, van bierdopjes tot tongschrapers."



Fatsoenlijke club

De beslissing om te stoppen bij No Surrender kwam bij Henk Kuipers zelf vandaan. "Ik bepaal zelf of ik stop. Niemand kan druk op mij uitoefenen." De oud-topman vertelde dat hij van No Surrender een fatsoenlijke club wilde maken, maar nu hij al ruim acht maanden vast zit, is hij van gedachte veranderd.



"Ten eerste ben ik van mening dat ik geen leiding meer kan geven aan het national board, omdat ik niet meer mee kan vergaderen. Ten tweede heb ik geen zin meer om voor de club te bloeden."



Clubhuis weg

De huur van het clubhuis is volgens Kuipers opgezegd en alle spullen zijn weg. Een groep leden zou het voorbeeld van hun voormalig leider hebben gevolgd en is vertrokken bij de club.



Henk Kuipers stond vanmorgen voor de rechter, omdat hij zijn rechtszaak in vrijheid wil afwachten. "Ik ga nooit meer aan de motorwereld beginnen. Het mag zelfs als schorsende voorwaarde in het besluit staan dat ik me nooit meer inlaat met de motorwereld."