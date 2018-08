Deel dit artikel:











Oud-No Surrender-baas Henk Kuipers komt niet vrij Henk Kuipers en zijn advocaat Roy van der Wal (tekening: Annet Zuurveen)

Henk Kuipers, de voormalig leider van motorclub No Surrender, blijft vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen vanmorgen beslist.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Advocaat Roy van der Wal bepleitte vandaag opnieuw dat zijn client voorlopig vrij zou moeten komen. De rechtbank is het daar niet mee eens.



Opgestapt

Begin vorige maand werd bekend dat Henk Kuipers zijn lidmaatschap van No Surrender heeft opgezegd. Nu Kuipers geen lid meer is van de motorclub is de kans op herhaling uitgesloten, stelt raadsman Van der Wal. De rechtbank vindt dat niet.



Opgepakt

Kuipers zit sinds 12 december in voorlopige hechtenis in afwachting van de strafzaak tegen hem en andere kopstukken van No Surrender. Hij wordt verdacht van leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing en mishandeling.



De straf die hij daarvoor kan krijgen is minimaal twaalf jaar en volgens het Openbaar Ministerie zou de maatschappelijke onrust kunnen ontstaan als Kuipers vrij zou komen.



De rechtbank verwacht dat op de volgende proforma zitting, op 17 september, een datum voor de inhoudelijke behandeling bekend wordt.