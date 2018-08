SodM: Geen uitbreiding zoutwinning bij Borgercompagnie

Zoutproducent Nedmag mag geen nieuwe zoutputten boren langs de Gronings-Drentse grens bij Borgercompagnie. Dat zegt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Als Nedmag de putten toch wil boren is daarvoor een nieuw en goedgekeurd winningsplan nodig.SodM komt tot het advies omdat de verwachte de maximale bodemdaling door zoutwinning meer is dan toegestaan.In de omgeving van Borgercompagnie bestaat veel weerstand tegen de uitbreiding van de zoutwinning. Onder meer inwoners van Zuidlaarderveen vrezen schade aan hun huizen door de bodemdaling als gevolg van zoutwinning.Het ministerie van Economische Zaken neemt uiteindelijk een besluit over de zoutwinning in Borgercompagnie.