Toer de Loes met Jaap de Vries: 'Of ik nu draai in Zeijen of in Miami maakt mij niet uit'

Waarschijnlijk heb je deze zomer de wereldhit 'Crazy' van Lost Frequencies en Zonderling op de radio gehoord. Jaap de Vries uit Zeijen maakt deel uit van het duo Zonderling. In Drenthe en in zijn woonplaats Groningen kan de dj rustig over straat lopen zonder herkend te worden. In het buitenland is dat wel anders.

Wij hebben een eigen geluidje. De Zonderlingsound of priegelhouse Jaap de Vries