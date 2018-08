Deel dit artikel:













Natuurboek van de week: Wat je met rust laat, kan groeien van Herman Feenstra en Harke Kuipers Het boek neemt je mee naar het Fochteloërveen (foto: Pixabay)

De zomer is zit er bijna op dus het is alweer het tijd voor het laatste natuurboek van de week. De hele zomer hebben wij elke week een boek uit over de Drentse natuur. Deze week is dat het boek Wat je met rust laat, kan groeien van Herman Feenstra en Harke Kuipers.

Het boek van deze week neemt je mee naar het Fochteloërveen, een van de weinige hoogveengebieden in Nederland. Het gebied ligt op de grens van Drenthe en Friesland en is bekend om de kraanvogels, die er een plekje hebben gevonden.



In dit boek gaan de schrijvers in 50 paragrafen in op alle aspecten van het landschap, de flora en de fauna in het Fochteloërveen. Veel aandacht is er voor de broedende kraanvogels, maar ook voor andere soorten die er leven zoals paapjes, klapeksters, slangenarenden en geporde futen. Ook is er aandacht voor de heidekikkers, de drie slangen die er leven en de vele libellensoorten en planten die in het gebied voorkomen.



Over de schrijvers

Het boek is geschreven door Herman Feenstra en Harke Kuipers. Feenstra is kraanvogeldeskundige en woont midden in het Fochteloërveen. Kuipers is tekstschrijver en communicatie- en organisatieadviseur en schrijft veel over natuur.