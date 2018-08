Verbouwde raadszaal Assen klaar voor eerste raad na reces

Nog krap een maand en dan staat de eerste raadsvergadering van Assen na het zomerreces weer op de agenda. Maar als je het stadhuis binnenloopt, vraag je je ernstig af waar en hoe. De politieke arena is namelijk één grote leegte, als je de steiger van schilder even niet mee rekent.

"Geen zorgen, de vergadering is gewoon hier, uiteraard halen we 20 september", zegt projectleider Johan Dreijer overtuigd.Tijdens het zomerreces van politiek Assen is de oude raadszaal compleet gestript. Voor zes ton wordt de ruimte verbouwd . Na twintig jaar was het volgens de raad zelf, die opdrachtgever is, de hoogste tijd voor vernieuwing, vooral qua techniek en meubilair."Er komt een opstelling in één grote kring, dus niet meer dat de raadsleden in twee halve cirkels achter elkaar zitten, tegen elkaars rug aankijken en zo het debat moeten voeren", vertelt Dreijer.Ook de akoestiek wordt verbeterd, de geluidsinstallatie vernieuwd en er komen twee videomuren waarop alles voor het publiek goed te volgen is. "Er waren zo veel klachten over de verstaanbaarheid van de politici in de raadszaal. Dat is straks verleden tijd", aldus Dreijer.De raadszaal krijgt ook meer functies. Zo kan de ruimte omgetoverd worden in een intieme trouwlocatie en is het straks geschikt voor congressen, opleidingen en presentaties.Ook is gedacht aan de nodige symboliek. In het midden van de kring komt een karpet te liggen met daarop een abstracte afbeelding van de kaart van Assen. Erboven hangen twee lichtcirkels die in elkaar overlopen. "Die twee lichtringen symboliseren de trouwringen en bruidsparen trouwen dus letterlijk op Asser bodem", stelt Dreijer.Gordijnrails aan het plafonds zorgen er straks voor dat de ruimte verkleind kan worden, waardoor trouwpartijen wat intiemer worden. Ook het meubilair is verplaatsbaar. "Alles wat voorheen niet kon, kan straks wel. Een stoelendans in de raad? Ook dat kan, als ze een zakdoekje meenemen", grapt Dreijer.Bij de nieuwe inrichting van de raadszaal wordt ook alvast rekening gehouden met uitbreiding van de raad naar 35 zetels. Deze periode zijn dat er nog 33, maar Assen tikt als groeiende stad bijna de 70.000 inwoners aan. Zodra dat werkelijkheid is, komen er bij de volgende verkiezingsronde twee raadszetels bij.Dat er onder de Asser burgerij kritiek en onbegrip is (waarom een raadszaal voor maar liefst zes ton verspijkerd moet worden), begrijpt plaatsvervangend raadsgriffier Johan de Jonge wel. "Maar het is echt nodig. Twintig jaar lang is hier nooit iets vernieuwd. Het meubilair is oud, het geluid slecht, en dan heb je nog de vervelende opstelling waarbij politici in een debat soms tegen een rug van een collega-raadslid aanpraten. Dat zijn al jaren punten van kritiek. Alles wordt anders en beter en dan moet het ook weer jaren mee."Projectleider Dreijer gaat er vanuit volledig binnen de zes ton te blijven. "We zijn met de verbouw verder geen tegenvallers tegengekomen, dus het moet raar lopen als het anders wordt."