Willemien Dijkstra uit Sleen vertolkt hoofdrol in Soldaat van Oranje

Een nieuwe grote uitdaging voor Willemien Dijkstra uit Sleen. De actrice gaat vanaf vrijdag de vrouwelijke hoofdrol spelen in de musical 'Soldaat van Oranje'.

Dijkstra speelde eerder al mee in ' Was Getekend, Annie M.G.Schmidt' . Die musical won vier Musical Awards."De rol in Soldaat van Oranje is een mooie grote nieuwe stap die ik kan maken", vertelt Dijkstra. "Ik heb auditie gedaan en ze hebben me uitgekozen omdat ik blijkbaar het type ben en het materiaal goed kon overbrengen."Dijkstra speelt de rol van Charlotte. "Charlotte is een jonge studente in Leiden die het verzet ingaat als de oorlog uitbreekt. Een mooie rol met een mooie lijn, het gaat over de keuzes die ze maakt.""Ik heb met de regisseur gekeken naar wat voor personage het is en hoe ik daar een geloofwaardig karakter van kan maken", zegt Dijkstra. "Je probeert te begrijpen welke keuzes ze maakt en waarom ze die maakt. Je probeert in haar huid te kruipen."Dijkstra speelt Charlotte in ieder geval tot eind dit jaar. "Daarna zien we wel of de voorstelling weer verlengd wordt. De musical speelt al tien jaar, maar het is een geweldige rol om te spelen. Vrijdag is de eerste keer, de spanning begint nu wel te komen."Dit jaar won Willemien Dijkstra de provinciale Talentprijs Cultuur. 'Soldaat van Oranje' is de succesvolste Nederlandse musical ooit. Inmiddels hebben zo'n 2,7 miljoen mensen de voorstelling in Katwijk gezien.