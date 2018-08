Rechtbank hoort Henk Kuipers in zaak Zwols oud-No Surrender-lid

Voormalig No Surrender-leider Henk Kuipers wordt als getuige gehoord in de zaak van ex-motorclublid Ayhan B. uit Zwolle. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag. Ook besloot de rechtbank dat de 50-jarige Zwollenaar, die lange tijd bij Kuipers thuis in Emmen woonde, drie maanden langer vast blijft zitten.

B. werd in maart opgepakt op verdenking van het vier gevallen van afpersing en diefstal met geweld tegen vier mannen. Een deel ervan was (ex-)lid van No Surrender en met een zogeheten bad standing uit de club gezet. B. zou de misdrijven tussen mei 2014 en eind januari 2016 hebben gepleegd. Een van de slachtoffers is het voormalige clublid dat eind 2016 werd mishandeld en ontvoerd in Eelde.Omdat nog niet duidelijk is wanneer de strafzaak tegen Ayhan B. inhoudelijk wordt behandeld, vindt zijn advocaat Jeroen Michels dat de man moet worden vrijgelaten. Hij bepleitte in de rechtszaal dat dat onder strenge voorwaarden, zoals een enkelband en een contactverbod met andere (ex-)clubleden, best kan. B. zelf zei dat hij overal aan wil meewerken. “Ik ben helemaal klaar met No Surrender", reageerde hij.Ook vroeg advocaat Michels de rechtbank Kuipers op te roepen als getuige. De voormalige captain uit Emmen, die onlangs uit de club stapte, weigerde eerder een verklaring af te leggen. Volgens Michels is hij daar nu wel toe bereid. De rechtbank vindt daarom dat de advocaat de gelegenheid moet krijgen Kuipers te horen over de rol van Ayhan B.De rechtbank vindt dat de Zwollenaar niet naar huis kan, omdat hij wordt verdacht van ernstige misdrijven waar twaalf jaar cel of meer op staat. Er zijn ook geen bijzondere omstandigheden, waardoor de Zwollenaar vrij zou moeten komen, oordeelt de rechtbank. "Gelet op de situatie, het optreden van verdachte als security- en incassoman bij motorclub No Surrender, zal hem vrijlaten ook leiden tot maatschappelijke onrust", aldus de rechtbank.De rechtbank in Groningen bepaalde vandaag dat ook ex-motorclubleider Kuipers blijft vastzitten.