Nieuwe scootmobiel moet rijden veiliger maken

Geen gerace vandaag op het TT-circuit in Assen, waar belangstellenden een nieuw soort scootmobiel konden uitproberen. Snelheid was niet belangrijk, veiligheid stond voorop. Toch is Veilig Verkeer Nederland nog niet overtuigd.

De Scoozy is een nieuwe scootmobiel die sinds kort op de markt is. Eentje die, volgens z'n makers, een stuk veiliger is dan de huidige scootmobielen. Ongelukken zoals in juni bij een bakker in Assen, waarbij een bestuurder dwars door een glazen pui reed, moeten ermee worden voorkomen.De mensen achter de Scoozy beweren niet dat hun wagentje ongelukken voorkomt, maar wel dat de kans op ongelukken kleiner is. "We weten dat veel ongelukken op de scootmobiel komen door de bediening. Op de fiets of op de brommer leer je dat je moet knijpen als je wilt remmen, maar bij een scootmobiel geef je dan juist gas", legt Job van de Kieft, de bedenker van de moderne scootmobiel uit.De Scoozy heeft daarom een rem, wat veel gewone scootmobielen niet hebben. "En wij hebben verlichting en een reflectiestreep aangebracht. Dus zie je niet meer van die oranje hesjes over de stoel hangen", aldus Van de Kieft.Belangstellenden konden vandaag de moderne scootmobiel uittesten. Bij de meeste mensen bevalt ie goed. "Ik vind het vooral fijn dat je geen stuur voor je hebt, als je dan met mensen praat heb je niet die afstand ertussen", zo vertelt een van de deelnemers.Veilig Verkeer Nederland ziet de voordelen, maar Yvonne Baas is nog niet overtuigd. "Mensen moeten een cursus volgen, want je leert niet zo even op zo'n ding rijden. Bij de levering moeten de leveranciers meer tijd daaraan besteden en niet alleen maar even uitleggen hoe het werkt."Baas vindt het wel een voordeel dat er een rem op de nieuwe scootmobiel zit. Daarnaast is ze tevreden over het feit dat het wagentje alleen rijdt als de bestuurder een gordel om heeft.