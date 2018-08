Deel dit artikel:











Man ernstig gewond na beroving in Emmen De politie is op zoek naar getuigen (Foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Een 34-jarige man uit Emmen is ernstig gewond geraakt bij een gewelddadige beroving aan de Schapenveenweg in zijn woonplaats. De politie is op zoek naar meerdere daders.





Achter Wildlands

De Schapenveenweg is een afgelegen weg die achter Wildlands langsloopt. De weg verbindt de wijk Noordbarge met het buurtschap Westenesch.



De beroving vond plaats in de nacht van 12 op 13 augustus, het precieze tijdstip is niet bekend. De politie zoekt naar mensen die tijdens die nacht iets hebben gezien. Zij kunnen zich melden via 0900-8844.



