Deel dit artikel:











Kringloopwinkels doen goede zaken: mensen zoeken de onontdekte Van Gogh De omzet van kringloopwinkels stijgt (foto:ANP/Koen Suyk)

Het gaat goed met de kringloopwinkels. Volgens branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland stijgt de omzet van de bedrijven. En dat merken ze ook bij kringloopwinkel De Waar in Emmen.

"Ja dat beeld herken ik wel", zegt eigenaar Louw Tiemens van De Waar. "Het is natuurlijk begonnen met een teruggang in de crisistijd, toen liep de omzet terug. Nu is de crisis voorbij en hebben mensen meer te besteden en kopen nieuwe spullen. Daardoor komen er ook meer spullen binnen bij de kringloopwinkels en hebben we meer aanbod."



Overdekte rommelmarkt

Tiemens heeft ook wel een verklaring voor de populariteit van kringloopwinkels. "Een kringloopwinkel is eigenlijk een overdekte rommelmarkt en dat trekt mensen. Die zijn zoek naar dat ene waardevolle ding dat er misschien toch nog tussen zit. De onontdekte Van Gogh of Rembrandt."



Personeel gezocht

De economische groei heeft ook een keerzijde, vertelt Tiemens. "Door de krapte op de arbeidsmarkt maken vrijwilligers en mensen met een afstand op de reguliere arbeidsmarkt, die vaak wel bij een kringloopwinkel werken, meer kans op een baan. Dat is voor die mensen natuurlijk geweldig, maar dat levert voor ons een probleem op. Het wordt voor ons moeilijker personeel te vinden."



Volgens Tiemens zet de groei ook nog wel even door. "Veel babyboomers gaan de komende tijd kleiner wonen en willen van hun spullen af. Dus we verwachten nog wel groei en meer spullen."